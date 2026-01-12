Мизулина предложила показывать "пруфы" причастности к деятельности иноагентов

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в интервью ТАСС заявила, что государство не предоставляет гражданам достаточно информации о причинах внесения лиц и организаций в реестр иностранных агентов. Общественница полагает, что публикация доказательств причастности иностранного агента к сотрудничеству с зарубежными странами смогла бы повысить уровень доверия к властям.

– Каждый день мы видим, что принимаются те или иные решения по признанию лица какого-то, либо организации иностранным агентом. Но когда это происходит, к сожалению, очень редко даются объяснения, почему так случилось. <...> Молодежь хочет видеть фактуру, "пруфы", как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства — покажите видео. Получил деньги — покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике. Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное на основании фактов применяется", - заявила Мизулина в ответ на вопрос о том, как должно складываться взаимодействие россиян с иностранными агентами.

Сейчас Министерство юстиций, которое отвечает за ведение реестра иностранных агентов, публикует лишь короткую сводку о том, почему, по мнению ведомства, лицу присвоен этот статус. Подробных данных там нет.

Мизулина полагает, что для изменения порядка публикации сведений об иностранных агентах потребуется поменять некие положения в действующем законодательстве.

– На мой взгляд, очень важно менять закон, чтобы рассказывать людям, чтобы не было недоверия к государству. Не было смеха, юмора на эту тему. Чтобы люди серьезно относились и понимали, человек действительно работает против нашей страны, – добавила она.

Сейчас в реестре иностранных агентов насчитывается более 1,1 тысячи упоминаний физических лиц и организаций (часть из них уже лишены иноагентского статуса по разным причинам).

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру