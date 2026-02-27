Журналистку Кричевскую* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло 27 февраля в реестр иностранных агентов журналиста и телережиссера Веру Кричевскую*, следует из данных на сайте ведомства. Также иноагентами признали депутата Государственного собрания Якутии Александра Иванова** ("Новые люди"), активиста Максима Алиева*** и интернет-ресурс "Республика"****.

По версии ведомства, Кричевская* участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяла материалы нежелательных организаций и недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Также она выступала против СВО и участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником, уточнили в Минюсте.

Претензии к Иванову** заключаются в том, что он якобы распространял фейки о решениях российских властей и взаимодействовал с иноагентами и нежелательной организацией. Про Алиева*** в министерстве заявили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о российских властях, выступал против СВО и пропагандировал ЛГБТ*****.

Интернет-ресурс "Республика"****, по мнению Минюста, распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также недостоверные сведения о решениях российских властей. Сам ресурс был создан при поддержке иностранной организации, а руководят им из-за рубежа, говорится в сообщении.

*Минюст внес Веру Кричевскую в реестр иноагентов

**Минюст внес Александра Иванова в реестр иноагентов

***Минюст внес Максима Алиева в реестр иноагентов

****Минюст внес интернет-ресурс "Республика" в реестр иноагентов

*****Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистами и запретил их деятельность в РФ

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру