Политолог Кынев* внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиции 20 февраля дополнило список иностранных агентов, удлинив его на пять позиций. В перечень включили политолога Александра Кынева*, политика Алексея Черемушкина**, журналистов Аурена Хабичева*** и Владимира Севриновского****, а также организацию European Youth Forum*****.

По версии Минюста, Кынев* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и об избирательной системе в стране. Также ведомство уточнило, что политолог сотрудничает с нежелательной организацией и проживает за рубежом.

Выступления против СВО, распространение фейков о решениях российских властей, а также материалов иноагентов и нежелательных организаций поставили в вину Черемушкину**, Хабичеву*** и Севриновскому****. О последнем также заявили, что он участвовал в создании материалов иноагентов.

Об организации European Youth Forum***** в Минюсте заявили, что та участвовала в распространении фейков о решениях российских властей и о российской армии, выступала против СВО и распространяла материалы нежелательной в России организации.

