Биохимик Гольдфарб* и журналист Шенкман** пополнили список иноагентов

Министерство юстиции обновило 30 января перечень иностранных агентов, добавив в него шесть новых позиций. Список пополнили биохимик Александр Гольдфарб*, журналист Ян Шенкман**, а также медиапроект "Новая вкладка"*** и проекты "Швейцария для всех"****, "Дозор в Волгограде"***** и "MISRA"/"МИСРА ТВ"******.

По версии Минюста, Гольдфарб* и Шенкман** участвовали в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяли фейки о решениях российских властей и их политике. Среди прочего, также в вину Гольдфарбу* поставили выступления против СВО.

О "Новой вкладке"*** в Минюсте заявили, что проект участвовал в распространении материалов иноагентов, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о российских властях и их политике.

Аналогичные претензии ведомство предъявило к проектам "Швейцария для всех"**** и "Дозор в Волгограде"*****, с той лишь разницей, что им в вину поставили также распространение материалов нежелательных организаций.

Наконец, о проекте "MISRA"/"МИСРА ТВ"****** в министерстве заявили, что тот распространял материалы нежелательных организаций, а также не только фейки о политике российских властей, но также и недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил. Кроме того, проект выступал против СВО, отметили в Минюсте.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру