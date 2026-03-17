Госдума планирует усилить контроль за финансами иноагентов

Депутаты Государственной думы 17 марта приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает усиление контроля за финансовой деятельностью иностранных агентов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих социальных сетях. Документ направлен на ускорение обмена данными между банками, органами власти и Министерством юрисдикции.

Инициатива предполагает внести поправки в статьи действующих законов "О банках и банковской деятельности" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Авторы законопроекта предлагают отправлять ответы на запросы Минюста о счетах и денежных переводах иноагентов в электронном формате. Сейчас эта процедура проходит с помощью отправки бумажных справок. Кроме того, власти планируют обязать банки и органы власти отправлять информацию о финансовой деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса Минюста.

В пояснительной записке законопроекта сказано, что поправки должны повысить "прозрачность" финансирования политической деятельности.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в январе 2026 года. Авторами законопроекта выступили пять депутатов, включая председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

В октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов за уклонение от исполнения обязанностей. Документ предусматривает наступление уголовной ответственности для иноагента после совершения одного административного правонарушения в течение года.

