Боярского обеспокоила опасность экстремизма у нейросетей

Российские нейросети могут транслировать экстремистские идеи после обучения на зарубежных массивах данных, полагает депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский ("Единая Россия"). Свое мнение он озвучил 28 апреля в социальных сетях. Парламентарий считает, что искусственный интеллект следует обязать соблюдать отечественное законодательство.

Как рассказал Боярский, ранее в готовящийся законопроект о регулировании ИИ внесли положение о возможности обучения нейросетей на иностранных, включая западные, данных. Это должно упростить задачу обучения моделей. В то же время, по мнению депутата, такое решение таит в себе определенную угрозу.

"Мы видим, как нейросети становятся разносчиками деструктивного контента. Буквально на днях суд оштрафовал на 7,5 млн рублей американский сервис Character.ai, нейросеть которого допускала пропаганду запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ*. Это прямое следствие того, на каких данных обучалась модель", — подкрепил умозаключения примером Боярский.

Такая ситуация, по версии парламентария, могла возникнуть из-за неосведомленности зарубежной нейросети о российских законах и традиционных ценностях. В результате получилось некое "идеологическое оружие", появление которого обеспокоило единоросса.

Чтобы не допускать повторения подобных ситуаций, Боярский предложил закрепить в законопроекте об ИИ требование о соблюдении нейросетями российского законодательства даже при обучении на иностранных массивах данных.

Неделей ранее ТАСС сообщил, что Таганский суд Москвы оштрафовал на 7,5 млн рублей разработчика чат-бота Character.ai за пропаганду ЛГБТ* (ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ). Всего в отношении ответчика составили два протокола, штраф по первому составил 4 млн, по второму — 3,5 млн рублей.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

