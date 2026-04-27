Думский единоросс Васильев посетовал на проблемы с гражданственностью

В России не удалось создать гражданина, заявил 27 апреля лидер фракции "Единая Россия" в Государственной думе Владимир Васильев на заседании Совета законодателей. Мероприятие проходит в Таврическом дворце в Петербурге, участие в нем принял спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

В своем выступлении Васильев обратился к истории и заявил, что Петр Великий "писал указы кнутом". Такой способ управления, по мнению депутата, позволил за короткое время реформировать Россию.

— Мы кнутом не работаем сейчас, мы с вами, — продолжил единоросс. — Понимаете, о чем я говорю? Екатерина Великая сделала много, и сожалела, что не создала гражданина. Это факт. О том же сожалел и Столыпин. Что нет гражданина.

По словам единоросса, он был "поражен" отсутствию заметных результатов от деятельности представителей власти. К этому он прибавил, что временами заявления властей "не подтверждаются" ощущениями избирателей.

— Мы всё делаем. Посмотрите, вот сколько было докладов. Коллеги, задумайтесь, о чем я сейчас говорю. А содержание какое? У нас всё есть. А почему же результата нет? Почему нет результата? Гражданина не создали, — резюмировал Васильев.

Ранее "Интерфакс" сообщил со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, что президент Владимир Путин намерен выступить на заседании Совета законодателей. В понедельник в Петербург прибыл глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи, который планирует встретиться с Путиным и с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

