Госдума рассмотрит в мае право регионов запрещать вейпы

Российские регионы уже в следующем месяце могут получить право самостоятельно запрещать вейпы на своей территории, сообщил 23 апреля спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в "Макс". По его словам, парламентарии рассмотрят соответствующую поправку в мае.

"В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Планируем выйти на принятие решения в мае", — написал Володин.

Поправка, о которой идет речь, была подготовлена ко второму чтению законопроекта о лицензировании торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. Первое чтение законопроекта состоялось в ноябре 2025 года, ко второму чтению Минфин подготовил поправки о возможности полного запрета вейпов в регионах. До второго чтения инициатива за прошедшее время так и не добралась.

В конце марта ТАСС сообщил со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, что правительственная комиссия одобрила подготовленные поправки. Предполагается, что возможность запрещать вейпы появится у регионов в экспериментальном режиме сроком на пять лет. Сам режим будет действовать с марта 2027 по март 2032 года. За этот срок планируют проанализировать действенность меры.

Напомним, что к принятию поправок уже готовятся в Петербурге. Законодательное собрание организовало рабочую группу в связи с подготовкой законопроекта. Первое заседание состоялось в конце января.

