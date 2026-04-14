Интерфакс: Фракция "Справедливая Россия" выдвинула Лантратову на пост омбудсмена

Фракция "Справедливая Россия" в Государственной думе выдвинула депутата Яну Лантратову на пост уполномоченного по правам человека, сообщил 14 апреля "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. По сведениям собеседника агентства, голосование по ее кандидатуре может состояться на пленарном заседании Госдумы 23-24 апреля.

"Руководитель партии Сергей Миронов предложил и фракция поддержала выдвижение на пост омбудсмена нашего депутата Яны Лантратовой. <…> Все руководители думских фракций в ходе предварительных дискуссий высказали готовность поддержать кандидатуру Лантратовой", - приводит слова источника "Интерфакс".

О рассмотрении кандидатуры Лантратовой на пост омбудсмена месяц назад сообщили "Ведомости" и РБК. До этого "Ведомости" писали, что депутат с большей вероятностью окажется в начале партийного списка "Справедливой России" на сентябрьских выборах.

Лантратовой 37 лет. В 2009 году она курировала проекты "Молодой Гвардии "Единой России" в Петербурге. После входила в Совет по правам человека и работала советником в управлении президента по общественным проектам. В сентябре 2021 года Лантратова прошла в Госдуму от "Справедливой России". В 2025 году она возглавила думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Кандидатов на должность омбудсмена для рассмотрения в Госдуме предлагают президент, Совет Федерации и депутаты нижней палаты парламента в течение месяца до окончания срока предыдущего уполномоченного по правам человека. Российское законодательство не позволяет занимать эту должность одному человеку более двух сроков подряд.

Полномочия нынешнего омбудсмена Татьяны Москальковой, занимающей этот пост в течение десяти лет, заканчиваются в апреле. В середине марта источники "Коммерсанта" сообщили, что Москалькова может оказаться в первой тройке партийного списка "Справедливой России" на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2026 года.

