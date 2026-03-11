Ъ: Москалькова может пойти на выборы в Госдуму от "Справедливой России"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова может принять участие в выборах в Государственную думу в составе федерального списка партии "Справедливая Россия", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники 11 марта. По данным издания, ее рассматривают как одного из кандидатов в первой тройке списка.

Срок полномочий Москальковой на посту омбудсмена истекает в следующем месяце. По действующему законодательству, один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд. В связи с этим, по информации "Коммерсанта", в политических кругах обсуждается возможное возвращение Москальковой в парламент.

В Госдуму Москалькова впервые баллотировалась в 1999 году от партии "Яблоко", однако не смогла получить мандат. В 2007 и 2011 годах она избиралась в нижнюю палату парламента от "Справедливой России". С апреля 2016 года Москалькова занимает пост омбудсмена.

Ранее "Ведомости" называли в составе первой тройки списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму лидера партии Сергея Миронова, вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову. Позже РБК и "Ведомости" сообщили, что Лантратову рассматривают на должность уполномоченного по правам человека. По данным источников "Ъ", ее кандидатуру поддерживает Миронов.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль