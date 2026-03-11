Ведомости: Милонов собирается вновь идти в Госдуму от Петербурга

Заместитель председателя Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил "Ведомостям" о планах участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в парламент IX созыва. Политик намерен вновь баллотироваться по 218-му округу Петербурга, в который входят Московский и Пушкинский районы города.

Окончательное решение о выдвижении кандидатов партия пока не приняла. По данным источников "Ведомостей", петербургское отделение "Единой России" рассматривает возможность выдвинуть на этом округе другого кандидата.

Милонов получил широкую известность еще в период работы в Законодательном собрании Петербурга. В городской парламент он последовательно избирался в 2007 и 2011 годах. В Госдуме он заседает с 2016 года.

Сейчас Милонов активно участвует в законотворческой работе и выступает с инициативами, связанными с защитой традиционных ценностей. В 2022 году политик подписал контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции, при этом продолжив участвовать в работе Госдумы.

Подготовка к выборам уже началась. Сегодня открылся прием заявок на праймериз "Единой России". Участвовать в внутрипартийном голосовании смогут все зарегистрированные в городе петербуржцы. Ожидается, что имена претендентов станут известны в апреле.

Выборы пройдут в сентябре 2026 года. Кроме выборов депутатов Госдумы и ЗакСа в городе пройдут выборы депутатов МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру