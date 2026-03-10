"Справедливая Россия" выдвинет кандидатов по всем округам на выборах в ЗакС

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" собирается представить своих кандидатов на всех 25 одномандатных округах на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Глава городского отделения Надежда Тихонова рассказала ЗАКС.Ру, что основной костяк кандидатов от партии уже подготовлен. Среди претендентов будут как и известные имена, так и новички.

– Мы работаем над этим [подбором кандидатов]. Безусловно, костяк уже есть. Мы закроем все 25 округов. Фамилии озвучивать не буду. По каким-то территориям вы и сами прекрасно знаете, где у нас сильные кандидаты, сильные позиции. Где-то будут новые лица, – рассказала Тихонова.

Избирательный штаб партии возглавляет сама Тихонова. Она подчеркнула, что штаб "не закрывался" с выборов 2021 года и продолжает работу. Подготовка к выборам проходит и в Петербурге, и федеральном уровне. Недавно она вернулась с трехдневных "Штабных учений", организованных партией в Москве.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что Тихонова намерена возглавить общегородской список партии на выборах в Законодательное собрание. Кроме того, она собирается баллотироваться в Государственную думу, однако пока неизвестно, по какому округу.

Сегодня "Справедливая Россия" фактически не представлена в Законодательном собрании. В парламенте действует одноименная фракция, однако в апреле 2023 года все депутаты, избиравшиеся от СР, вышли из партии. Тем не менее, в 2026 году "Справедливой России" не потребуется собирать подписи в поддержку выдвижения своих кандидатов.

Выборы депутатов Заксобрания пройдут в Петербурге 20 сентября. Также в городе пройдут выборы депутатов Государственной думы. Еще голосование пройдет в МО "Автово", в котором большинство мандатов принадлежит справедливороссам.

Константин Леньков / Фото: Надежда Тихонова