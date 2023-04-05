Фракция Шишкиной выбрала свой политический путь

фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга

На заседании Законодательного собрания Петербурга 5 апреля вице-спикер и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина заявила о сложении с себя полномочий заместителя председателя парламента и выходе из партии. Вместе с ней ряды эсеров решили покинуть и другие депутаты фракции, а лидер партии Сергей Миронов призвал бывших коллег сдать заодно мандаты.

Нехватка человечности

Свое решение Шишкина озвучила с трибуны парламента. Она заявила, что накануне попросила спикера ЗакСа Александра Бельского освободить ее от должности заместителя председателя.

- Причина моего решения очень проста, коллеги, я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и по совести. И должна себя чувствовать свободно и уверенно на этом поприще, - сказала Шишкина.

Она добавила, что намерена остаться депутатом и руководителем фракции. Правда из партии "Справедливая Россия - За правду" Шишкина решила уйти. Аналогично поступают ее коллеги по фракции Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков.

- Это решение родилось не сегодня, мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Почему мы это сделали? Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, - социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея о социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденных в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге, - заявила Шишкина журналистам.

Заявление она читала с листа, когда у нее за спиной стояли Алескеров и Менделеева. Новикова на заседании ЗакСа 5 апреля не было. Он в отпуске, пояснила Шишкина, но морально и эмоционально он с фракцией.

Депутат заявила, что в последнее время актуальная повестка партии изменилась - теперь она не соответствует пониманию идеи справедливости уходящих из нее депутатов.

- Я благодарна Сергею Михайловичу Миронову за долгие годы работы и сотрудничества, но сейчас мы чувствуем в себе необходимость выбрать другой политический путь. <...> В эпоху Просвещения жил такой философ - Люк Вовенарг, и он сказал такие замечательные слова, что справедливость всегда неразделима с человечностью. Лично мне в последнее время в нашей партийной риторике, повестке не стало хватать человечности, - поделилась Шишкина.

Первый звоночек

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов с 24 февраля 2022 года активно поддерживал специальную военную операцию России на Украине. Под конец года его позитивная риторика распространилась и на ЧВК "Вагнер". Например, в соцсетях Миронов выложил свою фотографию с кувалдой, которую ему подарил Евгений Пригожин. А на критику по этому поводу ответил: "Ребята, кудахтайте, но помните: если что, кувалда у меня в кабинете".

Шишкиной эта тема оказалась не близка. С 2017 года она руководила отделением "Справедливой России - За правду" в Петербурге, а в марте 2023 года заявила, что намерена оставить эту должность. Причиной депутат назвала несогласие с поддержкой партией ЧВК "Вагнер", о которой заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

- Наверное, он имеет право на такого рода решения, но могу сказать, что я сомневаюсь, что в Петербурге эта идея вызовет большую поддержку. По крайней мере, перед вами стоит тот человек, который эту поддержку оказать не может, - сказала тогда еще вице-спикер.

Шишкину в должности председателя петербургского отделения эсеров сменила экс-депутат ЗакСа Надежда Тихонова. Она рассказала ЗАКС.Ру, что не знала о планах городских парламентариев выйти из партии.

- Я удивлена, мы абсолютно были уверены, что работаем с Мариной Анатольевной. Она всегда подтверждала, что она работает с фракцией, работает с партией… Поэтому я удивлена, не меньше, чем все остальные. Эта новость для меня абсолютная, - заявила Тихонова.

Остальные петербургские эсеры оказались менее многословны. Член бюро совета реготделения "Справедливой России - За правду" и глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что пока ничего не может сказать по поводу решения депутатов выйти из партии. Сама Вавилина, по ее словам, в настоящий момент не планирует покидать ряды эсеров.

Редакции не удалось связаться с другим членом бюро и главой МО "Автово" Ильей Шмаковым. Член совета реготеделения партии Анатолий Петрунин отказался давать комментарий ЗАКС.Ру и бросил трубку.

Лидер партии Миронов заявил изданию, что решившие уйти из "Справедливой России" депутаты должны еще сложить свои мандаты. Ведь именно благодаря партии они получили свои места в парламенте, отметил лидер эсеров.

- Сложение полномочий вице-спикера ЗакС выглядит благородно. Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии. Напомню, ранее "Справедливая Россия - За правду" неоднократно выходила с инициативой о лишении полномочий тех депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество. Однако "Единая Россия" всячески препятствует принятию такой обоснованной нормы, - сказал Миронов.

Поддержка этой идеи внезапно появилась в Telegram-канале Андрея Алескерова. Вместе с ссылкой на заявление Миронова там была опубликована подпись: "Согласен с Сергеем Михайловичем!". На звонки и сообщения ЗАКС.Ру Алескеров не ответил. Позже название и изображение канала изменились. На своей странице во "ВКонтакте" Алескеров заявил, что его канал взломали:

"Аккаунт Telegram-канала взломан, переименован и прокомментирован мошенниками".

Новый проект

Работать уходящие из "Справедливой России" депутаты будут в другом политическом проекте, добавила Шишкина. Подробности депутат решила пока не раскрывать, отметив, что кое-какие идеи озвучит Михаил Амосов. Он тоже входит во фракцию эсеров, но в самой партии не состоял. Амосов отметил, что с уважением относится к решению коллег и что готов продолжать с ними работать.

- Поскольку у них есть желание подумать о новом политическом проекте, есть зарегистрированное в Петербурге "Движение демократического обновления", в котором я состою. Я думаю, мы вместе подумаем о том, можно ли в этом формате нам работать, - заявил Амосов.

До этого Амосов состоял в партии "Яблоко" и даже руководил петербургским отделением, но из-за конфликта с федеральным бюро вышел из нее в ноябре 2018 года. Вместе с Амосовым ушли еще несколько "яблочников, основав "Движение демократического обновления" (ДДО).

Организация официально зарегистрирована в Минюсте как общественное движение. Так ДДО не обладает правом выдвигать своих кандидатов на выборах. В 2019 году на голосовании за муниципальных депутатов представители ДДО шли в советы при поддержке "Справедливой России". Аналогично поступил Амосов при выдвижении в ЗакС в 2021 году.

Представители ДДО без партийной поддержки могут участвовать в выборах только как самовыдвиженцы. Это означает, что они должны будут собирать подписи избирателей для своего выдвижения только в округах - списочное голосование им недоступно. В последние созывы Законодательного собрания Петербурга подавляющая часть оппозиционеров избрались благодаря партийным спискам. Из самовыдвиженцев же в парламент смогла пройти только Марина Лыбанева - дочь прежнего спикера ЗакСа и экс-лидера "Единой России" в Петербурге Вячеслава Макарова. После завершения голосования она вернула девичью фамилию, а в парламенте вошла во фракцию единороссов.

София Саттарова