Надежда Тихонова возглавила петербургское отделение "Справедливой России – За правду"

Члены петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" единогласно поддержали кандидатуру Надежды Тихоновой на пост председателя регионального отделения. Голосование состоялось 16 марта во время конференции объединения, сообщили в партии. Также избрали 28 членов совета ячейки. Глава МО "Автово" Илья Шмаков назначен на пост заместителя председателя.

Племянница лидера партии Сергея Миронова сменила на руководящей должности вице-спикера петербургского парламента Марину Шишкину, которая была председателем отделения с 2017 года. В партии ротацию называли плановой. В новый состав бюро Шишкина не вошла.

Тихонова была депутатом Законодательного собрания шестого созыва. В 2019 году была конкурентом Александра Беглова на губернаторских выборах. В 2021 она пыталась избраться в Государственную думу, но проиграла единороссу Александру Тетердинко.

Константин Леньков