Председательский дембель Шишкиной

фото из архива Марины Шишкинoй

Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина оставит должность руководителя "Справедливой России - За правду" в Петербурге. За полтора месяца до ухода она заявила, что не может поддержать решение Сергея Миронова о сближении с ЧВК "Вагнер". В партии предстоящую ротацию называют плановой.

Особый путь Петербурга

О предстоящем уходе Марина Шишкина сообщила журналистам после заседания ЗакСа 1 февраля. Ее полномочия продлятся до середины марта. На 16 марта назначена конференция, на которой должны проголосовать за нового руководителя.

- У нас в Петербурге планируются выборы. Я два срока отработала и больше не буду возглавлять региональное отделение. Ко мне придет смена. Рекомендована Надежда Тихонова на эту должность. Наверное, ей решать, как дальше быть, - объявила вице-спикер.

После этого она высказалась о своем отношении к заявлениям лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова о партийной поддержке ЧВК "Вагнер".

- Наверное, он имеет право на такого рода решения, но могу сказать, что я сомневаюсь, что в Петербурге эта идея вызовет большую поддержку. По крайней мере, перед вами стоит тот человек, который эту поддержку оказать не может, - сказала Шишкина.

На должность председателя регионального отделения "Справедливой России" ее впервые избрали в марте 2017 года. На тот момент экс-декан факультета журналистики СПбГУ уже полгода не была депутатом ЗакСа, проиграв выборы осенью 2016 года. В Мариинский дворец она вернулась уже в действующем, седьмом созыве, став вице-спикером.

За годы руководства Шишкиной за петербургским отделением партии закрепилось слава "демократического". Местные справороссы контактировали с непарламентской оппозицией и порой не стеснялись критиковать консервативные инициативы однопартийцев из других городов.

В Москве проблем в особом пути петербургского отделения не видели и дважды рекомендовали переизбрать Шишкину председателем. Ее полномочия пролонгировали и в феврале 2019 года, когда в партию ненадолго вступил олигарх-монархист Константин Малофеев, и в марте 2021 года, незадолго до слияния с "За правду" и "Патриотами России". После присоединения к СР сторонников Захара Прилепина, Николая Старикова и Геннадия Семигина на руководящих местах петербургского отделения остались соратники Шишкиной и другие представители "старой гвардии" справороссов.

Кабинетная кувалда Миронова

После 24 февраля лидер СРЗП Сергей Миронов стал одним из главных "ястребов" военной спецоперации. В своих соцсетях и публичных выступлениях он не стеснялся в выражениях, называя противников "бандерьем" и "жалкими хуторянами".

С декабря руководитель СРЗП стал активно поддерживать ЧВК "Вагнер". Сначала включился в конфликт вокруг захоронения "вагнеровца" Дмитрия Меньшикова. Основатель ЧВК Евгений Пригожин добивался у Смольного, чтобы бойца похоронили со всеми почестями на Аллее славы Белоостровского кладбища. Миронов обратился по этому поводу к губернатору Александру Беглову.

Затем лидер справороссов заявил с думской трибуны о необходимости легализовать ЧВК "Вагнер". Проект закона о регулировании деятельности частных военных компаний "Справедливая Россия" предлагала еще в 2018 году, но принят он не был.

В соцсетях Миронов позировал с принятой в дар от "пригожинцев" кувалдой. Этот инструмент - намек на историю с распространившимся в соцсетях видео, в котором мужчину, представившегося Евгением Нужиным, якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК "Вагнер", перешел на сторону Украины. Пригожин этот ролик назвал "прекрасной режиссерской работой". Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла СМИ, что в СК ведут проверку, чтобы установить, подлинным ли было видео.

Фото Миронова с кувалдой в руках вызвало гнев и насмешки в соцсетях. "Ребята, кудахтайте, но помните: если что, кувалда у меня в кабинете", - написал лидер "Справедливой России" хейтерам.

27 января во время визита в родной Петербург Миронов посетил "ЧВК Вагнер Центр". По итогу партийный лидер заявил, что бойцы частных компаний "заслуживают те же самые льготы и возможности, что и другие участники СВО", и передал слова благодарности Пригожину. 31 января Миронов вновь ответил на "возбужденные комментарии" о взаимоотношениях между СРЗП и ЧВК.

"Когда сегодня СРЗП поддерживает всех, кто сражается с последышами бандеровцев – и подразделения Минобороны, и Росгвардию, и ЧВК "Вагнер", – это делается как продолжение системной работы, по убеждениям. Для нас это естественное движение души и проявление гражданской позиции", - заявил депутат.

Череда этих событий вызвала реакцию Шишкиной. До сих пор связанные с СВО события она старалась публично не комментировать. Лишь в день объявления частичной мобилизации вице-спикер ЗакСа сказала на брифинге, что как "женщина, мать и бабушка" молится за мудрость политиков всех уровней и что самой лучшей новостью для нее будет новость о наступлении мира.

Смена

На пост нового председателя петербургского отделения президиум центрального совета партии рекомендовал назначить племянницу Миронова Надежду Тихонову. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что ротация происходит планово - в СРЗП есть практика смены региональных руководителей. Согласно уставу партии, занимать высшую должность в отделении нельзя больше трех сроков.

- Я уверена, что мы продолжим работать конструктивно, как и работали всегда, - заявила Тихонова.

О продолжении прежнего курса ЗАКС.Ру заявил и глава самого "эсеровского" муниципалитета города - МО "Автово" - Илья Шмаков. Он ожидает, что обновится и совет петербургского отделения СРЗП. Однако принципиально на работе отделения это не отразится, полагает муниципал.

- Понятно, что руководитель подбирает людей близких, с которыми комфортно работает. И у нас в бюро с 2017 года были близкие отношения, было очень комфортно. Но изменения тоже будут. Есть люди, которые по возрасту уже могут выйти на пенсию, да и вообще ротация будет, - сказал Шмаков.

Тихонова была депутатом ЗакСа шестого созыва. В 2019 году она заняла второе место на выборах губернатора Петербурга. Через два года Тихонова не смогла избраться в Госдуму на скандальных выборах по округу № 212 (юго-запад Петербурга). Вскоре политик проиграла борьбу и за должность городского омбудсмена.

После этого Тихонова заняла пост секретаря бюро регионального совета СРЗП, совмещая партийную деятельность с общественной. В частности, занималась вопросами защиты окружающей среды, которым еще в бытность депутата уделяла основную часть своего времени. Тихонова критиковала закон о комплексном развитии территорий. После объявления частичной мобилизации и первых скандалов в связи со случаями необоснованных призывов в войска она предложила губернатору Беглову создать наблюдательную комиссию за ходом мобилизационных мероприятий в Петербурге.

Тихонова пока не высказывалась о будущем петербургского отделения партии. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что ее кандидатуру пока только рекомендовали, а окончательное решение будет за конференцией. Однако в разговоре с "Ротондой" она отметила, что у петербургских справедливороссов всегда были свое мнение и позиция, отличная от заявляемой Москвой.

Сергей Еремеев