"Единая Россия" сформировала оргкомитет по подготовке праймериз в Петербурге

Петербургское отделение партии "Единая Россия" 6 марта создало региональный организационный комитет для подготовки предварительного голосования перед выборами в Государственную думу и Законодательное собрание. Оргкомитет возглавил секретарь петербургского регионального отделения партии, спикер городского парламента Александр Бельский. Оргкомитет займется подготовкой праймериз по отбору кандидатов для выдвижения на сентябрьских выборах.

В состав оргкомитета вошли:

Глава "Единой России" в Петербурге Александр Бельский;

Руководитель регионального исполкома Александр Саравин;

Первый замглавы регионального исполкома Сергей Григорьев;

Первый замглавы городского отделения партии Валерий Гарнец;

Глава МО "Семеновский" Илья Стрелков;

Замглавы Выборгского района Павел Рыбчак;

Глава ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлев;

Гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Екатерина Ходаринова;

Глава отделения общества глухих в Северной столице Олег Дуркин;

Председатель регионального общества слепых Алексей Колосов;

Исполнительный директор ячейки "Волонтеров Победы" Алексей Моисеев;

Председатель общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Оргкомитет выступает как консультативный орган, помогающий потенциальным участникам праймериз с подачей документов, регистрацией. Саравин отметил, что партия рассчитывает на активные дискуссии в ходе кампании и консолидацию сторонников перед выборами. В партии утверждают, что в голосовании смогут поучаствовать все зарегистрированные петербуржцы. Предполагается, что кандидаты начнут подавать заявки на праймериз в марте.

Выборы в Петербурге пройдут 20 сентября. Кроме выборов депутатов Госдумы и ЗакСа в городе пройдут выборы депутатов МО "Автово".

Екатерина Гусева / Фото: "Единая Россия"