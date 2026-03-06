"Единая Россия" сформировала оргкомитет по подготовке праймериз в Петербурге

Петербургское отделение партии "Единая Россия" 6 марта создало региональный организационный комитет для подготовки предварительного голосования перед выборами в Государственную думу и Законодательное собрание. Оргкомитет возглавил секретарь петербургского регионального отделения партии, спикер городского парламента Александр Бельский. Оргкомитет займется подготовкой праймериз по отбору кандидатов для выдвижения на сентябрьских выборах.
В состав оргкомитета вошли:
- Глава "Единой России" в Петербурге Александр Бельский;
- Руководитель регионального исполкома Александр Саравин;
- Первый замглавы регионального исполкома Сергей Григорьев;
- Первый замглавы городского отделения партии Валерий Гарнец;
- Глава МО "Семеновский" Илья Стрелков;
- Замглавы Выборгского района Павел Рыбчак;
- Глава ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлев;
- Гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Екатерина Ходаринова;
- Глава отделения общества глухих в Северной столице Олег Дуркин;
- Председатель регионального общества слепых Алексей Колосов;
- Исполнительный директор ячейки "Волонтеров Победы" Алексей Моисеев;
- Председатель общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Оргкомитет выступает как консультативный орган, помогающий потенциальным участникам праймериз с подачей документов, регистрацией. Саравин отметил, что партия рассчитывает на активные дискуссии в ходе кампании и консолидацию сторонников перед выборами. В партии утверждают, что в голосовании смогут поучаствовать все зарегистрированные петербуржцы. Предполагается, что кандидаты начнут подавать заявки на праймериз в марте.
Выборы в Петербурге пройдут 20 сентября. Кроме выборов депутатов Госдумы и ЗакСа в городе пройдут выборы депутатов МО "Автово".
Екатерина Гусева / Фото: "Единая Россия"