ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 6 марта 2026, 18:06

"Единая Россия" сформировала оргкомитет по подготовке праймериз в Петербурге

фото ЗакС политика "Единая Россия" сформировала оргкомитет по подготовке праймериз в Петербурге

Петербургское отделение партии "Единая Россия" 6 марта создало региональный организационный комитет для подготовки предварительного голосования перед выборами в Государственную думу и Законодательное собрание. Оргкомитет возглавил секретарь петербургского регионального отделения партии, спикер городского парламента Александр Бельский. Оргкомитет займется подготовкой праймериз по отбору кандидатов для выдвижения на сентябрьских выборах.

В состав оргкомитета вошли:

  • Глава "Единой России" в Петербурге Александр Бельский;
  • Руководитель регионального исполкома Александр Саравин;
  • Первый замглавы регионального исполкома Сергей Григорьев;
  • Первый замглавы городского отделения партии Валерий Гарнец;
  • Глава МО "Семеновский" Илья Стрелков;
  • Замглавы Выборгского района Павел Рыбчак;
  • Глава ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлев;
  • Гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Екатерина Ходаринова;
  • Глава отделения общества глухих в Северной столице Олег Дуркин;
  • Председатель регионального общества слепых Алексей Колосов;
  • Исполнительный директор ячейки "Волонтеров Победы" Алексей Моисеев;
  • Председатель общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Оргкомитет выступает как консультативный орган, помогающий потенциальным участникам праймериз с подачей документов, регистрацией. Саравин отметил, что партия рассчитывает на активные дискуссии в ходе кампании и консолидацию сторонников перед выборами. В партии утверждают, что в голосовании смогут поучаствовать все зарегистрированные петербуржцы. Предполагается, что кандидаты начнут подавать заявки на праймериз в марте. 

Выборы в Петербурге пройдут 20 сентября. Кроме выборов депутатов Госдумы и ЗакСа в городе пройдут выборы депутатов МО "Автово".

Екатерина Гусева / Фото: "Единая Россия"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Гарнец Валерий Николаевич 
Григорьев Сергей Александрович 
Стрелков Илья Андреевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама