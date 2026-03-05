Нечаев назвал первую тройку списка "Новых людей" в Госдуму

В тройку лидеров федеральной части списка партии на выборах в Государственную думу войдут председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков, а также бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Эти имена назвал глава "Новых людей" Нечаев на брифинге с журналистами во время шестого съезда партии, который проходит в Петербурге 5 марта.

— Остальные [позиции в списке] пока мы формируем, — сказал лидер партии.

Напомним, что именно Нечаева, Даванкова и Авксентьеву ранее называли СМИ в качестве возможных лидеров партсписка "Новых людей". Помимо них в качестве возможных претендентов на попадание в список упоминались блогеры и иные медийные личности.

В конце февраля петербургское отделение "Новых людей" первым в городе открыло избирательный штаб. О том, как это происходило, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру