ФСБ задержала петербурженку за донаты запрещенной организации

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти вместе с СОБР задержали подозреваемую в финансировании экстремистской деятельности, сообщила 5 марта "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По версии силовиков, 29-летняя петербурженка отправляла деньги нежелательной организации Anti-Corruption Foundation*, признанной в России террористической. Сама организация является американским юрлицом Фонда борьбы с коррупцией*. Судя по оперативным кадрам, задержание произошло в квартире подозреваемой.

"По данному факту следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ [финансирование экстремистской деятельности]", - заявили в ведомстве.

Подозреваемая признала, что в 2021-2022 годах сделала несколько денежных переводов ФБК*. После, по ее словам, донаты прекратились из-за разочарования в деятельности запрещенной организации.

По статье о финансировании экстремистской деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В феврале Невский районный суд оштрафовал петербурженку на 300 тысяч из-за денежного перевода ФБК*. Сумма перевода составила 500 рублей.

Напомним, Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* экстремистской организацией летом 2021 года.

*ФБК и Anti-Corruption Foundation, Inc по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и Anti-Corruption Foundation признаны террористами, внесены в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру