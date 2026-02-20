Суд оштрафовал петербурженку за перевод ФБК*

Невский районный суд 20 февраля оштрафовал на 300 тысяч рублей жительницу Петербурга Елену Богданову** по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города. Также суд конфисковал телефон, с которого фигурантка перечислила средства. Причиной уголовного разбирательства послужил перевод 500 рублей на счета ФБК*.

Как установил суд, в августе 2021 года Богданова** перевела деньги на счета организации, признанной к тому моменту экстремистской. Средства поступили в один из банков Нью-Йорка.

Богданова** признала вину и раскаялась. В суде она сообщила, что для заглаживания вреда от своих действий перевела благотворительным организациям сумму, превышающую донат ФБК*.

*ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

**Росфинмониторинг внес Елену Богданову в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

