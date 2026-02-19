Суд назначил условные сроки участникам обнаженной съемки на кладбище

Красногвардейский районный суд 19 февраля признал виновными и приговорил к условным срокам участников откровенной съемки на Большеохтинском кладбище, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Анна Пантелеева и Кристина Рожкова получили по два года условно, Сергей Евстюхин и Ярослава Гуменная — по полтора. Их обвиняли в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ) и в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ).

Участники съемок свою вину признали.

В прениях прокурор просил назначить подсудимым от трех до четырех лет колонии. В свою очередь, адвокаты говорили, что обвиняемые не желали оскорбить религиозные чувства верующих и проводили фотосессию не на могилах, а на лавках возле них. Цели оскорбить религиозные чувства верующих у них якобы не было, а сами они были в одежде, в которой многие появляются в бассейне или спортзале.

Уголовное дело против фигурантов возбудили в июне 2024 года после фото- и видеосъемки в обнаженных образах на Большеохтинском кладбище. Съемку они проводили рядом с местами захоронений. Для одного из снимков Гуменную привязали веревками к восьмиконечному деревянному кресту - символу Православной церкви.

Дарья Нехорошева / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга