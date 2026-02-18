Следствие попросило отправить главу комитета по госзаказу Толстых в СИЗО

Октябрьский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте главы комитета по государственному заказу Дениса Толстых, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), вину он не признает.

По мнению следствия, в случае избрания более мягкой меры пресечения Толстых может попытаться скрыться. Подобную версию в СК аргументируют тем, что 16 февраля Толстых был задержан в Пулково с крупной суммой средств, в том числе в иностранной валюте. Чиновника не пустили на рейс в Сочи, при этом он якобы намеревался в дальнейшем покинуть Россию.

"Фабула в ходатайстве Толстых аналогична фабуле по Леонову", — отметили в пресс-службе судов, имея в виду главу отдела осуществления централизованных закупок комитета Егора Леонова, арестованного в начале февраля.

Напомним, Леонову вменили обеспечение победы ООО "Вектор" в конкурсе на капитальный ремонт поликлиники № 88. Заявка ООО "БалтСтройИнвест", которое также хотело участвовать в конкурсе, была якобы необоснованно отклонена, что могло нарушить права второй компании. Также следствие считает Леонова причастным к выбору в качестве подрядчика ООО "Перспектива" в ущерб интересам ООО "Вега-С".

О задержании Толстых стало известно накануне. К настоящему времени он исчез из перечня руководителей на сайте комитета. Должность врио председателя заняла первая замглавы комитета Наталия Литвинова.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по государственному заказу