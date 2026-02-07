Суд арестовал сотрудника комитета по госзаказу

Октябрьский районный суд отправил под стражу до 5 апреля главу отдела осуществления централизованных закупок комитета по государственному заказу Егора Леонова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чиновника обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий (п. г ч. 3 ст. 286 УК РФ) при определении победителей конкурсов в рамках госзакупок.

По версии следствия, летом 2024 года Леонов вместе с неустановленными сотрудниками комитета по госзаказу мог обеспечить победу ООО "Вектор" в конкурсе на капитальный ремонт поликлиники № 88. При этом заявка ООО "БалтСтройИнвест" была якобы необоснованно отклонена, что нарушило права участника конкурса. Также подобное решение нарушило "охраняемые законом интересы государства в виде подрыва авторитета органов КГЗ", передает позицию следствия судебная пресс-служба.

В другом случае следствие полагает Леонова причастным к выбору в качестве подрядчика ООО "Перспектива" в ущерб интересам ООО "Вега-С". Подобное решение могло нарушить права добросовестного участника конкурса на заключение госконтракта, полагает следствие.

Обвинение Леонову предъявили 6 февраля. В суде он возражал против отправки в СИЗО.

