Прокуратура требует изъять имущество экс-главы Красносельского ОБЭПа Шуравина

В Приморский районный суд Петербурга поступил иск прокуратуры к бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Красносельскому району Юрию Шуравину и его жене Виктории Шуравиной, сообщила объединенная пресс-служба судов 17 февраля. Ведомство намерено добиваться изъятия их имущества и денежных средств в доход государства. Оно ссылается на результаты прокурорской проверки, согласно которым официальный доход семьи за 2010-2020 годы составил около 59,17 млн рублей, при этом расходы только на приобретение имущества - порядка 59,03 млн рублей.

Прокуратура просит обратить в доход государства земельный участок и жилой дом в Ленинградской области, автомобиль Mercedes-Benz, а также взыскать с семьи 38 млн рублей - сумму, эквивалентную стоимости квартиры Шуравиных на Свердловской набережной.

В мае 2025 года Шуравину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Общая сумма инкриминируемой ему вместе с другими сотрудниками полиции взятки составила не менее 285 тысяч рублей. Красносельский суд отправил тогда Шуравина в СИЗО.

По версии следствия, начальник ОЭБиПК Красносельского района получил ежемесячные выплаты в размере не менее 90 тысяч рублей от предпринимателя, занимавшегося розничной торговлей табачной продукцией. Также в СК считают, что он мог заставить коммерсанта выплатить еще 195 тысяч рублей своему соучастнику.

