Петербуржца отправили в СИЗО после нападения с катаной на полицейского

Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу Вечеслава Кнырникова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции (ч.2 ст. 318 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов 14 февраля. По версии следствия, Кнырников нанес правоохранителю удар катаной. Он пробудет в следственном изоляторе минимум два месяца, до 11 апреля.

Из материалов дела следует, что инцидент произошел 12 февраля в квартире дома на Окуловской улице. Сотрудники полиции прибыли по адресу для задержания другого человека, подозреваемого в разбое. Кнырников, будучи пьяным, взял катану и нанес одному из полицейских удар по руке. В результате нападения правоохранитель получил повреждения мышц, суставов и сухожилий, резаную рану руки и лучевой артерии. Нападавшему на следующий день предъявили обвинение. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кнырников отказался комментировать обвинение, но попросил суд не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданин, за которым изначально приходили сотрудники правоохранительных органов, Станислава Кривицкого, тоже арестован. Ему вменяют разбойное нападение (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

В январе 2026 года Следственный комитет сообщил о задержании мужчины, напавшего на полицейского и участкового с кулаками и шваброй (ч. 1. ст. 318 УК РФ). По версии СК, он ударил рукой в голову сотрудника дежурной части отдела полиции по Невскому району, из-за чего полицейский получил травму лица. На следующий день мужчина попытался ударить участкового шваброй.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру