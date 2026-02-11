Суд отправил в колонию бывшего студента Азаряна по делу о призывах к терроризму

Первый Западный окружной военный суд приговорил 11 февраля к двум годам колонии-поселения бывшего студента СПбГУ Гарри Азаряна по делу о призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), сообщила "Фонтанка". Сам фигурант признал вину еще во время предварительного следствия.

На заседании в среду Азарян заявил о признании вины и раскаянии. Прокурор запросил для него наказание в виде трех лет лишения свободы.

Азаряну вменяли высказывания, сделанные на встрече объединения "Рабочая власть" в начале 2025 года. В мае его задержали в ходе обысков, проведенных у студентов с левыми взглядами, суд определил задержанного под арест. В СИЗО молодой человек содержался до января 2026 года.

Сами обыски, в ходе которых был задержан Азарян, прошли спустя время после акции, состоявшейся в марте 2025 года перед зданием Двенадцати коллегий. Тогда активисты повесили манекен с табличкой "Наука мертва", изображающий римскую богиню Минерву, на памятник графу Сергею Уварову.

