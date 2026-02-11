Экс-глава "Стройкомплекта" Карчава осужден за взятку при капремонте больницы

Василеостровский районный суд приговорил 11 февраля к восьми годам колонии строгого режима бывшего и.о. директора ГБУ "Стройкомплект" Георгия Карчаву по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. Также осужденный должен будет выплатить 5 млн штрафа, что соответствует сумме полученной взятки.

Фигуранту вменяли получение 5 млн рублей в качестве взятки за обеспечение прохождения технического надзора и приемку капитального ремонта помещений Городской многопрофильной больницы № 2, а также за общее покровительство. Деньги от главы ООО "Балтстройинвест" ему передал посредник в марте 2025 года.

Местом встречи с посредником стал ТРК "Шкиперский молл", деньги передавал заместитель технического директора ГМБ № 2. Происходило это под контролем сотрудников ФСБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Из всей суммы настоящими были только 100 тысяч рублей, остальные деньги были муляжом. Карчава был задержан после получения денег.

