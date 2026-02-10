Суд оштрафовал Андрея Склярова за пикет в поддержку Федосеева

Дзержинский районный суд оштрафовал 10 февраля на 20 тысяч рублей бывшего главу петербургского отделения ликвидированной партии "Гражданская инициатива" Андрея Склярова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Политика признали виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Вынесенное решение Скляров намерен обжаловать.

Протокол на Склярова составили из-за пикета перед зданием ИВС на Захарьевской улице 16 сентября 2025 года. В тот день он вышел с плакатом в поддержку члена петербургского отделения "Общества.Будущее" Саввы Федосеева, арестованного за публикацию фотографии Алексея Навального* в социальных сетях. На месте Склярова не задерживали, дело об административном правонарушении возбудили позже.

В суде Скляров защищал себя сам, без адвоката. В протоколе говорилось, что во время пикета активист неоднократно перемещался с плакатом неподалеку от здания ИВС, при этом акция проходила без предварительного уведомления.

Скляров не стал оспаривать проведение пикета, но не согласился с тем, что нарушил закон. Он попросил прекратить дело, отметив, что пикет проходил без применения сборных конструкций и звукоусиления и его не надо согласовывать.

Возразил Скляров и на доводы о том, что он перемещался во время акции. По его словам, он делал не более шага в сторону, стоя с плакатом.

— Перемещение "шаг в сторону и возвращение шага обратно" является естественным колебанием человеческого тела, которое физически допустимо и не регулируется законодательством Российской Федерации, — высказался активист.

Скляров возглавлял региональное отделение "Гражданской инициативы" с 2021 года до ее ликвидации в 2025 году. В 2024 году баллотировался от партии на выборы губернатора Петербурга, однако в итоге политик отказался от участия в борьбе за пост.

Напомним, в сентябре Федосеев провел 13 суток под арестом после того, как Кировский районный суд признал его виновным в демонстрации запрещенной символики за портрет Навального* в соцсетях. Позже Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящей инстанции.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру