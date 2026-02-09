В Петербурге сотрудник РЖД осужден на 4,5 года за взятки

Василеостровский районный суд признал работника РЖД Николая Романова виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к четырем годами и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Романов работал электромехаником железнодорожных путей и временно исполняющим обязанности начальника сектора. По сообщениям пресс-службы, осужденный за вознаграждение ускорял приемку, оплату работ и подписание документов для компаний-подрядчиков, которые ремонтировали технику для РЖД.

Сумма взятки составила 1,429 млн рублей, из которых 1,275 млн рублей он получил от руководителя компании "Главгруп", а 154 тысячи рублей - от представителя субподрядной организации.

Суд конфисковал в доход государства сумму взятки, назначил Романову штраф в размере 1,35 млн рублей, а также запретил ему занимать руководящие должности в госкомпаниях на четыре с половиной года.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру