Доцента ГУМРФ осудили за взятку кофемашиной

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к 3 годам условно Михаила Михненка, признанного виновным в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ), сообщила 7 августа объединенная пресс-служба судов города. Он попросил у студентов кофемашину в обмен на выставление "автомата" за экзамен.

Как говорится в публикации, весной 2024 года Михненок, занимавший должность доцента кафедры судовых ядерных энергетических установок в Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ), преподавал дисциплину "Судовые турбомашины" студентам-заочникам 4 курса. В этот период у преподавателя возник преступный умысел на получении от них взятки в виде кофемашины за успешную сдачу экзамена.

После этого, в период с 6 по 11 марта 2024 года Михненок, находясь на территории вуза, договорился с одним из студентов о передачи ему такой взятки. В тот же день студент в социальной сети "ВКонтакте" сообщил своим одногруппникам, что для успешной сдачи экзамена им необходимо передать Михненку кофемашину, на что согласилось 43 студента.

Позднее Михненок уточнил студенту, что в обмен на успешную сдачу экзамена он ожидает от обучающихся кофемашину марки Delonghi Ecam 450.55.S, стоимостью 99 990 рублей, и показал ее изображение на своем мобильном телефоне. В тот же день, 12 марта, студенты передали Михненку более 102 тысяч рублей, после чего тот с двумя неназванными людьми приобрел желаемую кофемашину в магазине "М.Видео". В обмен на это преподаватель внес в зачетно-экзаменационную ведомость сведения о сдаче экзамена по дисциплине "Судовые турбомашины" 44 студентами.

В результате суд назначил Михненку 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и с лишением права преподавать на 1 год. Ему так же предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в июне петербургский Следком возбудил уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении иностранной студентки Педиатрического университета. В конце апреля в вузе прошли прошли следственные мероприятия, в итоге в следственный отдел были доставлены порядка 30 студентов. После визита правоохранителей в полиции рассказали о задержании двух подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, а также выявлении двух преподавателей, которые могли получать взятки за зачеты.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру