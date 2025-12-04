На захватившего радиоэфир мужчину составили протокол о дискредитации ВС РФ

Ленинский районный суд Петербурга 4 декабря зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Нурлана Акинжанова, привлекаемого по статье о публичной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, материалы дела приняты к производству. По этой статье мужчине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

По данным пресс-службы судов, 30 ноября мужчина ворвался в офис радиостанции "Шок" и потребовал предоставить ему микрофон. В случае отказа он угрожал подорвать помещение. Получив доступ к эфиру, Акинжанов стал высказываться с дискредитирующими заявлениями в адрес российской армии. После этого его задержали сотрудники силовых структур.

Как уточняет издание "Фонтанка", в октябре 2025 года Акинжанов пытался получить доступ к эфиру радиостанции "Питер FM", выдав себя за курьера. Тогда инцидент закончился составлением протокола о мелком хулиганстве в отношении злоумышленника.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру