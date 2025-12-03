Полиция задержала ворвавшегося в студию радиостанции иностранца

Сотрудники полиции задержали 52-летнего уроженца Казахстана по имени Нурлан, ворвавшегося вечером 30 ноября в студию радиостанции "Шок" в Петербурге, информация об этом появилась в группе радио во "ВКонтакте". Как уточнила "Фонтанка", теперь иностранцем занимаются сотрудники ФСБ.

Инцидент произошел в воскресенье во время вечернего эфира. По рассказу ведущего Святослава Коровина, в дверь настойчиво постучали. Сперва он не отреагировал, а когда все же открыл, посетитель отбросил его ударом и заявил о захвате радиостанции.

"Как мог, я тянул время и не включал ему микрофон, но он сам умудрился вырубить музыку, включить микрофон и начать вещать про то, за что сейчас предусмотрена ответственность перед законом. Мой гость Глеб Стафеев смог войти в нему в контакт, и пока они общались, я вызвал полицию", — приводит радиостанция слова ведущего.

Прибывшие правоохранители увезли с собой незваного гостя. По информации "Фонтанки", иностранец якобы угрожал подрывом в случае, если ему не предоставят выход в прямой эфир. Как выяснилось, в октябре он пытался захватить радиостанцию "Питер FM". В тот раз полицейские составили на него протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру