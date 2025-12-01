Полиция задержала 33 подростков из-за пробежки по ЗСД

Полицейские доставили в отдел 33 подростков, хулиганивших в Василеостровском районе, сообщила 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Ещё одного участника, уже совершеннолетнего, задержали сотрудники центра "Э". На ситуацию также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Некоторых из задержанных привлекли к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и нарушении правил дорожного движения пешеходом (ст. 12.29 КоАП РФ). Ведется расследование. После профилактической беседы подростков передали родственникам. На родителей пятерых несовершеннолетних составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ). Правоохранительные органы также возбудили дело о вандализме (ст. 214 УК).

По информации полиции, подростки выбегали на проезжую часть ЗСД, кричали, повредили остановку общественного транспорта, разрисовали здания, цеплялись за автобус и забрались на крышу троллейбуса, где сорвали токоприёмник. После задержания они рассказали силовикам, что являлись подписчиками одного сообщества в социальных сетях, на странице которого увидели призыв встретиться 30 ноября и дойти до здания на улице Челюскина. Там участникам предлагалось забраться на крышу.

В ноябре сотрудники полиции задержали 17-летнего петербуржца за изображение свастики на фасаде бывшего доходного дома В. В. Корелина. В отношении юноши возбудили административное дело за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ), а также уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ). Ему грозит административный арест на срок до 15 суток, а также уголовная ответственность в виде штрафа до 3 млн рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру