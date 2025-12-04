ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 4 декабря 2025, 16:46

Рыбаков намерен оспорить штраф за пост с портретом Навального*

фото ЗакС политика Рыбаков намерен оспорить штраф за пост с портретом Навального*

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков собирается обжаловать решение Выборгского районного суда Петербурга, который 4 декабря назначил ему штраф в размере 1,5 тысячи рублей за публикацию фотографии Алексея Навального*. О несогласии партии с постановлением заявил лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов после судебного заседания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Шишлов заявил, что административные дела в отношении своих однопартийцев влекут, в первую очередь, недопуск "яблочников" к предстоящим выборам, в то время как по закону должны быть направлены на борьбу с экстремизмом. 

– Решения судов будут обжалованы, – заявил Шишлов перед журналистами. 

Член федерального совета партии "Яблоко" Иван Большаков, который также присутствовал на заседании суда, заявил, что считает несправедливым привлечение Рыбакова к ответственности, так как уверен, что его коллега "самый миролюбивый и самый законопослушный политик" в России. 

Поводом для штрафа стала публикация Рыбакова, сделанная в день смерти Навального*. В своих письменных объяснениях он указал, что 

Если Рыбакову не удастся добиться пересмотра решения суда в свою пользу, то он не сможет принять участие в выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга в 2026 году. Аналогичная ситуация складывается и у депутата городского парламента Ольги Штанниковой, которую оштрафовали за пост от 2013 года, в котором также содержался портрет Навального*. 

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Рыбаков Николай Игоревич 
Шишлов Александр Владимирович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама