Лидер "Яблока" Николай Рыбаков не сможет баллотироваться в 2026 году

Выборгский районный суд Петербурга 4 декабря оштрафовал председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова на 1,5 тысячи рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Политика признали виновным в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за поста с фотографией Алексея Навального*. Вину Рыбаков не признал.

Спорную публикацию Рыбаков разместил в своих соцсетях в феврале 2024 года, в день смерти оппозиционера Навального*. Сам Рыбаков на заседании не присутствовал. Его показания озвучил адвокат Борис Грузд. В них Рыбаков указал, что его пост был посвящен смерти общественного деятеля и что некролог не предполагал какой-либо пропаганды. То, что фотография Навального* является экстремистской атрибутикой, он не знал: подобных сведений нет ни в одном из публичных государственных ресурсов.

— Сотрудник полиции, составивший протокол об административном правонарушении, не учел контекст, дату — день смерти, и жанр публикации — некролог, который напрямую связан с темами памяти, уважения и признания значения человеческой жизни, и не имеет никакого отношения к пропаганде экстремизма или побуждению других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, — зачитал Грузд объяснения Рыбакова.

Среди прочего, адвокат заявил, что спорный пост был размещен с территории иностранного государства. При этом сам Рыбаков находился в России в тот день и участвовал в съёмках на телевидении. Судья Елизавета Трускаленко отказалась запрашивать сведения от информационных ресурсов, из которых бы следовало, что публикации на странице Рыбакова размещал другой человек. Судья заявила, что предоставленных материалов в деле достаточно для рассмотрения протокола по существу. Грузд просил суд прекратить производство по делу.

После вступления постановления в силу Рыбаков в течение года не сможет баллотироваться на выборах любого уровня. Это предусмотрено действующим электоральным законодательством. Следующие крупные выборы запланированы на сентябрь 2026 года. Тогда в Петербурге будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. В 2021 году Рыбаков возглавлял список партии в Госдуму. В своих объяснениях Рыбаков отметил, что считает привлечение его к ответственности за демонстрацию запрещенной символики попыткой не допустить его к участию в выборах.

На заседание суда по делу Рыбакова пришли лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов и член федерального бюро партии Анатолий Голов. Также в зале присутствовали представители диппредставительств европейских стран.

В конце ноября Калининский районный суд оштрафовал по этой же статье заместителя главы фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Ольгу Штанникову. Поводом также стала фотография Навального*, размещенная в 2013 году. В сентябре некролог о Навальном*, точнее, изображение политика стал поводом для штрафа для другого депутата городского парламента Михаила Амосова. Суд назначил ему штраф, который он вскоре оплатил. Он успел это сделать ранее, чем за год до выборов.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

