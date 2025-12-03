Суд огласил приговор за убийство петербургского активиста Иоффе

Городской суд Петербурга признал виновным и приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии строгого режима Александра Синько по делу об убийстве с особой жестокостью (п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ) политического активиста Виталия Иоффе и краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), сообщила 3 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Всего Синько нанес знакомому не менее 131 ножевого удара.

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября 2024 года в квартире Иоффе на проспекте Науки. Синько находился у активиста в гостях, вместе они распивали спиртное. В процессе между ними завязался конфликт, после чего Синько взял нож и накинулся на хозяина жилья, нанеся ему множественные удары в шею, голову, туловище и конечности. После этого он вышел из комнаты, но вернулся из опасений, что Иоффе может быть еще жив, и вновь стал наносить ему удары.

Вслед за этим визитер похитил из квартиры мобильный телефон, сумку, трусы, четки, ремень, провод от зарядного устройства и открытую пачку сигарет и сбежал. Общая стоимость вещей составила пять тысяч рублей. Он попытался скрыться в Ленобласти, но в пути рассказал о произошедшем таксисту. Тот в итоге отвез пассажира в отделение полиции, где тот написал явку с повинной.

Первоначально Синько говорил о том, что конфликт возник якобы из-за того, что Иоффе приставал к нему. Сам Синько позиционирует себя как представитель ЛГБТ*-сообщества. Однако же в конце судебного следствия он от своих слов отказался.

"Синько полностью признал вину в убийстве с особой жестокостью, и в краже, раскаялся, пояснив, что оговорил потерпевшего, обвинив его в сексуальных домогательствах. Никаких отношений, кроме дружеских, между Синько и потерпевшим не было. Мотивом убийства стала личная неприязнь в ходе конфликта", — сообщила пресс-служба судов.

Иоффе регулярно участвовал в различных политических акциях в Петербурге. На момент смерти ему было 53 года.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга