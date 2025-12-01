Бывшего топ-менеджера банка "Россия" приговорили к 8,5 года колонии за подкуп

Красногвардейский районный суд Петербурга 1 декабря приговорил бывшего вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в 87 млн рублей за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города. Андрееву запретили заниматься девелоперской деятельностью сроком на пять лет. Суд также конфисковал незаконно полученные 29 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось с декабря 2024 года. Андреева взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, занимая должность вице-президента банка, Андреев получал деньги от застройщика коттеджного поселка под Всеволожском в Ленинградской области за покровительство и исполнение своих служебных полномочий в отношении компании. В период с декабря 2022 года по март 2024 года он получил около 29 млн рублей.

Андреева задержали в марте 2024 года при получении очередной взятки в размере 2 млн рублей. Инициатором задержания выступил сам банк. Суд отправил вице-президента банка ждать приговора в СИЗО.

Банк "Россия" зарегистрирован в 1990 году. Преимущественно он обслуживает крупных корпоративных клиентов, среди которых предприятия и организации. Головной офис находится в Петербурге.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру