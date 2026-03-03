Депутат Рахова дала показания по делу о "мертвых душах"

Обвиняемая по делу о фиктивном трудоустройстве "мертвых душ" в петербургскую школу №619, депутат Заксобрания Елена Рахова 3 марта дала показания в Калининском районном суде, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На заседании она заявила, что не согласна с предъявленным обвинением. Рахова утверждает, что не вступала в преступный сговор с другими фигурантами дела из числа сотрудников образовательного учреждения. Подсудимым вменяют ущерб в размере 24,2 млн рублей.

— Из всех подсудимых я лично знакома и общалась только с директором школы Ириной Байковой, с которой я никаких преступлений не совершала, — заявила Рахова.

Она подчеркнула, что может быть причастна лишь трудоустройству одного человека — однажды ее гражданский муж Григорий Колотов обратился к ней с вопросом о возможном трудоустройстве дочери его знакомой. Она передала эту просьбу Байковой и больше к этой теме не возвращалась. О том, что Колотов просил помочь с трудоустройством девушки, сам он ранее говорил следователям.

Рахова не знала, как расходуется зарплаты фиктивных работников, но допустила, что в период с 2009 по 2023 год могла пользоваться банковской картой одной из "мертвых душ". Все банковские карты в ее семье в равной степени используются и Раховой, и ее дочерью.

— Состоя в фактически семейных отношениях с Колотовым, [банковские карты, в том числе и на его имя] брала у него. При этом я достоверно не знала о происхождении этих карт, а также не знала, из какого источника на карту поступали деньги. В нашей паре не было принято спрашивать об этом, — рассказала суду парламентарий.

За 14 лет владения картой фиктивного сотрудника Рахова потратила 1,8 млн рублей. Всю сумму она вернула на счет администрации Калининского района.

Также Рахова заявила, что в день задержания следователи настояли на даче показаний в отсутствие адвоката. Ее пребывание в здании Следкома на набережной Мойки продолжалось более восьми часов. Часть показаний, утверждает депутат, отличается от того, что она говорила в кабинете следователей.

Силовики задержали Рахову в апреле 2023 года. Ей предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Судебное следствие началось в ноябре 2024 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру