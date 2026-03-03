Суд арестовал петербургского другоросса за баннер на крыше РКН

Дзержинский районный суд 3 марта арестовал на пять суток члена "Другой России Э. В. Лимонова" Дениса Герасименко по делу о проведении несанкционированной публичной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Активисту вменили участие в вывешивании баннера на крыше Управления Роскомнадзора по СЗФО, состоявшемся в декабре 2025 года.

Суд установил, что 11 декабря Герасименко в составе группы лиц провел несогласованную акцию для привлечения внимания граждан к общественно-политической проблеме. Действия выражали несогласие участников с решениями о блокировках интернет-ресурсов, запрещенных на территории России. В частности, другоросс закрепил на карнизе дома по Садовой улице баннер с обращением к РКН.

"В суде фигурант вину признал, в содеянном раскаялся, обещал, что больше такого не повторится", — уточнили в судебной пресс-службе.

О задержании Герасименко петербургские другороссы сообщили утром во вторник. По их информации, накануне вечером его доставили в 78-й отдел полиции, где продержали до утра. По информации "Ротонды", в полиции посчитали, что активист вместе с еще одним соратником якобы стремились настроить петербуржцев против блокировок соцсетей.

В конце февраля члены "Другой России" устроили в Петербурге акцию в поддержку Telegram. Активисты встали с плакатом и партийным флагом перед входом в здание Управления РКН и раскритиковали действия ведомства.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру