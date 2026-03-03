Врач получила условный срок за продажу сертификатов о вакцинации от ковида

Кировский районный суд приговорил к двум годам условно участкового терапевта поликлиники № 43 Галину Попову по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 274.1 УК РФ), сообщила 3 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело было возбуждено из-за торговли сертификатами о вакцинации от ковида во время пандемии. Также суд постановил конфисковать шесть тысяч рублей, полученных от незаконной деятельности.

Как установил суд, во время пандемии коронавируса Попова участвовала в вакцинации населения. При этом с декабря 2020 по октябрь 2021 года она помогала не желающим прививаться гражданам получать сертификаты об иммунизации от ковида и вносила сведения о них в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Для этого она пользовалась учетной записью врача аллерголога-иммунолога, которую получила "неустановленным способом", уточнила судебная пресс-служба.

Клиентуру врач искала через знакомых. Стоимость фальшивого сертификата составляла три тысячи рублей.

Попова вину признала и раскаялась в своих действиях.

Напомним, что в Петербурге до сих пор действует постановление Смольного № 121 о мерах противодействия ковиду, введенное в начале пандемии. Большая часть запретов отменена, исключение сделано для запрета массовых мероприятий без согласования с Роспотребнадзором. Также сохраняет силу рекомендация пользоваться вне дома средствами индивидуальной защиты. Пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями советуют воздержаться от посещения религиозных объектов. Действие документа продлено на весь 2026 год.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру