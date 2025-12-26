Беглов продлил антиковидные ограничения на весь 2026 год

Антикоронавирусные ограничения в Петербурге продлены на весь 2026 год, соответствующее постановление подписал 26 декабря губернатор Александр Беглов. Текст документа опубликован на сайте Смольного.

Постановление продлевает на год запрет на проведение массовых мероприятий и их посещение без согласования с Роспотребнадзором. Также продлевается действие рекомендации гражданам использовать средства индивидуальной защиты за пределами зданий и сооружений. Кроме того, сохранится действие адресованной пожилым и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендации воздержаться от посещения помещений религиозных организаций.

При этом на следующий год не продлевается запрет курения кальянов в общественных местах.

"Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в тексте постановления. Ответственным за его выполнение назначен вице-губернатор Владимир Омельницкий.

Постановление правительства Петербурга № 121 было было выпущено в свет в марте 2020 года во время пандемии коронавируса. С течением времени введенные запреты отменялись, однако часть из них оставалась в силе. В последний раз действие постановления продлили в конце 2024 года сроком до конца текущего года.

