Беглов продлил "антиковидные" ограничения на 2025 год

В последний рабочий день года губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до конца декабря 2025 года действие постановления о введении ограничений в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Подписанное постановление опубликовали 28 декабря на сайте городской администрации, обратил внимание ЗАКС.Ру. Ограничения, введенные из-за COVID-19, сохраняются с марта 2020 года.

Так, в городе по-прежнему запрещены публичные мероприятия без согласования Роспотребнадзора и курение кальянов в специализированных заведениях. Ответственным за исполнением постановления назначен вице-губернатор Олег Эргашев, который курирует вопросы здравоохранения.

Напомним, в последний раз Беглов продлевал запрет на публичные мероприятия из-за коронавируса в марте 2024 года. Тем временем ситуация с заболеваемостью в стране стабильная - так говорила в середине декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сам губернатор Петербурга говорил о "победе" над COVID-19 еще в декабре 2022 года.

Летом 2024 года петербургские коммунисты пытались отменить запрет на проведение митингов, однако Городской суд отклонил иск.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру