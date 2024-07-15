Горсуд отклонил иск петербургских коммунистов об отмене запрета на митинги

Санкт-Петербургский городской суд 15 июля вынес определение о прекращении производства по иску коммунистов, которые добивались снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, которые ввел Смольный из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. О решении суда рассказал ЗАКС.Ру один из истцов Александр Рогожкин.

Поводом для прекращения производства по иску стало то, что суд ранее уже рассматривал вопрос об отмене постановления правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)" в конце апреля 2020 года. Тогда суд отказал группе из 21 граждан, среди которых были политики и активисты. Также осенью 2023 года суд отказал группе петербуржцев, которые выступали против продления ограничений.

ЗАКС.Ру уже рассказывал об иске коммунистов. Они обосновывали необходимость отмены "антиковидных" ограничений тем, что с момента разгара пандемии коронавирусной инфекции прошло много времени. Кроме того, авторы иска отмечали, что сейчас в Петербурге проходят три избирательные кампании: выборы губернатора, депутатов местных советов и выборы в Заксобрание. Из-за ограничений кандидаты не могут проводить собраний со своими избирателями.

Напомним, в конце марта губернатор Александр Беглов продлил ограничения до конца 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру