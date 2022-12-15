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Новости 14:36

Беглов поблагодарил священнослужителей за победу над коронавирусом

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил священнослужителей за победу над коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая 15 декабря на форуме Всемирного русского народного собора, выразил слова признательности духовенству за молитвы против COVID-19. Он отдельно отметил вклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который с иконой пролетал над городом на вертолете.

"Я видел, что, когда во время пандемии было очень сложно и тяжело, представители всех конфессий молились за то, чтобы пришло здравие в наш город. Вы облетали на вертолете несколько раз с иконами наш город, и я хочу сказать, что, действительно, пандемия отступала. Хотел поблагодарить всех священнослужителей, владык, матушек в том числе, за служение", - сказал Беглов. 

На форуме помимо Беглова и Варсонофия выступили спикер Законодательного собрания Александр Бельский, миллиардер Константин Малофеев и другие. Мероприятие проходить в павильоне парка "Россия - моя история".   

Сергей Еремеев


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