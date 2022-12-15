Беглов поблагодарил священнослужителей за победу над коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая 15 декабря на форуме Всемирного русского народного собора, выразил слова признательности духовенству за молитвы против COVID-19. Он отдельно отметил вклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который с иконой пролетал над городом на вертолете.

"Я видел, что, когда во время пандемии было очень сложно и тяжело, представители всех конфессий молились за то, чтобы пришло здравие в наш город. Вы облетали на вертолете несколько раз с иконами наш город, и я хочу сказать, что, действительно, пандемия отступала. Хотел поблагодарить всех священнослужителей, владык, матушек в том числе, за служение", - сказал Беглов.

На форуме помимо Беглова и Варсонофия выступили спикер Законодательного собрания Александр Бельский, миллиардер Константин Малофеев и другие. Мероприятие проходить в павильоне парка "Россия - моя история".

Сергей Еремеев