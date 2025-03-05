Беглов напомнил об успехах города в борьбе с COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов вспомнил, как город боролся с пандемией, в связи с пятилетием с момента выявления первого случая заражения коронавирусной инфекцией в городе.

"Это был непростой вызов для Петербурга. Перед нами встали исключительные задачи. На пике пандемии приходилось госпитализировать более 1000 пациентов в день. Но Петербург не только выстоял в пандемию, но и вышел победителем. <…> Особые слова благодарности — нашим врачам. Они совершили настоящий подвиг. Действуя на грани человеческих возможностей и пределе сил — они буквально закрыли собой город. Их героизм навсегда останется в истории Петербурга", - цитирует 5 марта слова губернатора пресс-служба Смольного.

По данным администрации, всего COVID-19 на данный момент переболело чуть более 2 миллионов петербуржцев. На сегодняшний день четыре стационара принимают больных с коронавирусом. Постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции", подписанное Бегловым в середине марта 2020 года, до сих пор действует в городе. В конце декабря 2024 года губернатор продлил его действие на этот год.

"Антиковидные" меры включают в себя запрет на проведение публичных мероприятий, в том числе одиночных пикетов, без предварительного согласования с Роспотребнадзором. В мае 2024 года секретари петербургского горкома ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов подали в городской суд заявление с требованием снять эти ограничения. Однако в июле производство по иску было прекращено из-за рассмотрения судом этого вопроса в 2020 и 2023 годах. Коммунисты пытались опротестовать это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но оба раза получили отказ.

Отметим, что, несмотря на действующие ограничения, город проводит массовые мероприятия. Так, по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Рождественскую ярмарку, проходившую на Дворцовой, Московской и Манежной площадях с 14 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, посетили почти полтора миллиона человек. Также в городе запланировано 329 мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди них числится проведение очного "Бессмертного полка". Акция проходила онлайн в 2020 и 2021 годах в связи с ковидными ограничениями и в 2023 и 2024 годах "по соображениям безопасности".

фото: ЗАКС.Ру