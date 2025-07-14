Суд в Москве заочно осудил Акунина* на 14 лет колонии

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и об уклонении от выполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщил 14 июля ТАСС. Дело в отношении литератора рассматривал Второй Западный окружной военный суд в Москве.

Помимо лишения свободы, суд также назначил подсудимому штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил на четыре года администрировать сайты в интернете. Представитель обвинения перед этим просил приговорить писателя к 18 годам колонии.

Как сообщалось ранее, одной из причин для уголовного преследования Акунина* послужили его высказывания в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом касательно СВО.

Сам Акунин*, проживающий за рубежом, в заседании участия не принимал. Адвокат писателя заявил, что его подзащитный вину не признает.

Писатель с января 2024 года находится в розыске. В феврале того же года суд заочно арестовал его по двум статьям Уголовного кодекса.

*Минюст внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в список иностранных агентов. Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру