Писатель Борис Акунин* объявлен в розыск

Писателя Бориса Акунина* (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) объявили в розыск, об этом 26 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на базу "Розыск" МВД.

В карточке указано настоящее имя писателя (Григорий Чхартишвили*), дата и место рождения и его фото. Также уточняется, что поводом для розыска стала статья УК РФ.

Напомним, что месяц назад, 18 декабря, Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Бориса Акунина* по статьям о распространении фейков про российскую армию (ст.207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ). О поводах для возбуждения дел тогда не уточнялось.

*Минюст внес Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру