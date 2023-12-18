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Новости 18:08

В отношении Акунина завели уголовные дела об оправдании терроризма и распространении фейков об армии

фото ЗакС политика В отношении Акунина завели уголовные дела об оправдании терроризма и распространении фейков об армии

Писатель Борис Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили) стал фигурантом уголовных дел о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщила 18 декабря пресс-служба Следственного комитета. Литератору грозит объявление в розыск.

"[Акунин] подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации", — рассказали в Следкоме.

О поводах, приведших к возбуждению уголовных дел, ничего не сообщается. В то же время в СК сообщили о том, что писателя собираются объявить в розыск. Сам он при этом с 2014 года проживает за рубежом.

Ранее в понедельник Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов.

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)


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