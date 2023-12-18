Бориса Акунина включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг 18 декабря обновил перечень экстремистов и террористов и внес туда писателя Бориса Акунина.

Звездочка рядом с его именем в списке должна означать, что в отношении литератора возбудили уголовное дело по одной из террористических статей.

В декабре 67-летний автор детективов об Эрасте Фандорине стал героем медийного скандала. В разговоре с позвонившими ему пранкерами писатель признался, что материально помогает украинской армии. После этого его книги перестали распространяться издательством АСТ, продавать через сервис "Литрес" и в сети магазинов "Буквоед".

Около десяти последних лет Акунин проживает в Великобритании. В своих интервью он рассказывал, что возвращаться в Россию не собирается.

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)