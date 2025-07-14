За полгода в Петербурге насчитали 440 тысяч нарушений в зоне платной парковки

В период с 1 января по 30 июня 2025 года в Петербурге вынесли 440,4 тысячи постановлений по делам о нарушении правил пользования платными парковками, сообщили 14 июля в городском комитете по транспорту. Пешие инспекторы за это время очистили девять тысяч автомобильных номеров на парковках и 8,9 тысячи машин без государственных регистрационных знаков.

Кроме того, в городе насчитали три тысячи случаев нарушения правил парковки в местах, отведенных для инвалидов.

Также в Петербурге вынесли 467,6 тысячи постановлений по делам о нарушениях, связанных с остановкой или парковкой в запрещенных для этого зонах (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ). На спецстоянки в связи с этим отправили 47 тысяч транспортных средств.

За неуплату вынесенных штрафов в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) мировым судьям направили свыше 63 тысяч протоколов. В свою очередь, граждане направили на портал комтранса более 2,4 тысячи сообщений о нарушениях правил парковки или стоянки машин.

Ранее появилась информация о планах ввести в Петербурге дифференцированный тариф на парковку, который мог бы меняться в зависимости от загруженности улицы. В конце июня стало известно о расторжении контракта, заключенного на проведение необходимого анализа. Причиной стало то, что подрядчик не уложился в отведенный для этого срок.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру