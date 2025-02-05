Петербургским коммунистам снова отказали в отмене запрета публичных акций

Третий кассационный суд рассмотрел 5 февраля иск секретарей петербургского отделения ЛКСМ Александра Рогожкина и Владислава Карлова об отмене запрета на проведение публичных мероприятий в городе. По итогам заседания в удовлетворении иска коммунистам было отказано.

Представители Компартии добивались отмены пункта 2.1.3 постановления правительства Петербурга № 121, введенного в 2020 году в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Указанным пунктом устанавливается запрет проведения в городе публичных мероприятий, если на это нет разрешения регионального управления Роспотребнадзора.

— Конечно, ковид был опасным заболеванием. Он и сейчас небезопасный, но сейчас разработаны вакцины, сейчас он уже официально стал сезонным. Ситуация с пандемией коронавируса завершилась, — отметил Рогожкин в беседе с ЗАКС.Ру.

Активист уточнил, что действие запрета сказывалось, в том числе, на возможности проведения полноценной уличной агитации во время предвыборной кампании в Петербурге в 2024 году.

По итогам заседания судьи пришли к выводу о том, что "первая инстанция рассмотрела дело максимально достойно" и что требования коммунистов "не подлежат удовлетворению", сообщил Рогожкин. По его словам, истцы не намерены сдаваться в этом вопросе и сейчас консультируются с юристами о возможных вариантах. "У нас есть по закону право, например, на обращение в Верховный суд. Может быть, какие-то другие еще варианты рассмотрим в политической плоскости", — поведал он.

Эпопея Рогожкина и Карлова по отмене антиковидного запрета митингов продолжается с мая 2024 года. Тогда стало известно о подаче ими иска в Городской суд. Рассмотрение дела завершилось не в пользу истцов. После этого они обратились во Второй апелляционный суд, но и там не добились желаемого.

В настоящее время большинство ограничений в постановлении № 121 уже недействительны. По-прежнему сохраняют силу запреты на проведение публичных мероприятий и на курение кальянов в общественных местах. Действие постановления было продлено в минувшем декабре сразу до конца 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: С красной строки / Telegram